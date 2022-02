Compartir

De acuerdo al economista, investigador petrolero y profesor universitario Carlos Mendoza, Venezuela cuenta actualmente con sólo 25 taladros petroleros operativos, cuando en el pasado mantuvo incluso 200 taladros

Mendoza además puntualizó que en condiciones de sanciones, las posibilidades de desarrollo de los campos venezolanos resultan muy pequeñas.

El economista sostuvo que existe un conjunto de circunstancias que pueden llevar en estos momentos a 100 dólares el barril de petróleo; a partir de las decisiones que se tomen dentro de La Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus (OPEP plus).

Sin embargo, manifestó que “la OPEP Plus demostró en los últimos tiempos que no pudo cumplir con la promesa de aumentar en 400 mil barriles diarios mensuales su aporte, eso sustentó también los precios últimamente”.

Mira cuántos taladros petroleros operativos posee Venezuela actualmente

Destacó que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita constituyen los únicos países que poseen una capacidad excelente y suficiente para cumplir la meta de producir 400 mil barriles de petróleo al día.

El economista manifestó que la demanda petrolera se encuentra en recuperación; debido a la incidencia moderada que está teniendo la variable ómicron del COVID-19.

En cuanto a los países que no forman parte de la OPEP Plus, el experto aseveró que no se trata de una tarea sencilla. Al respecto, puntualizó que general 400 mil barriles diarios no los pude producir un país que está comenzando.

Noticias24 Carabobo

También puedes leer: Vea en cuánto se ubicó la canasta alimentaria en enero, según Cendas

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»