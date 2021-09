Visión y Opinión

Por: Jesús Santander

Llegó el presidente Nicolás Maduro a los Estados Unidos Mexicanos, para participar en la Cumbre de la Confederación de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC), representando dignamente la voz de los venezolanos, como lo hace un verdadero Líder, y por el cual nos sentimos orgullosos.

Maduro, siempre Maduro, Chávez, siempre Chávez, Bolívar, siempre Bolívar, líderes venezolanos que trascienden del País y exponen sus liderazgos en el mundo, por supuesto, eso causa admiración en los Pueblos y Gobiernos Progresistas, y rechazo de Gobiernos Impopulares, Jala jala del Imperialismo, por eso es que la simple presencia de Maduro genera Polémica y además les voy a explicar las razones.

Primero Nicolás Maduro es el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, electo en 2013 y reelecto en 2018, sucesor del Comandante Eterno Hugo Chávez, promotor de la Revolución Bolivariana y el Socialismo del Siglo XXI, además Maduro, ha sido el Presidente más Asediado en este Siglo, a nivel Interno, Guarimbas, Magnicidios, Incursión de Paramilitares y Terroristas Extranjeros, levantamiento militar y policial de mercenarios internos financiados desde los Estados Unidos de Norteamérica y Colombia, y a nivel internacional, asediado por la principal Potencia Militar del Mundo, Los Estados Unidos de Norteamérica y Gobiernos Satélites o Jala jala, léase Colombia, Canadá, Paraguay, Uruguay, Brasil, de los que le quedan todavía, pero Maduro, ha resistido junto al Pueblo venezolano, este asedio, que consiste en un Bloqueo Financiero, incautación de Empresas venezolanas en el Exterior, caso Monómeros en Colombia y Citgo en los Estados Unidos, Bloqueo de Cuentas de Venezuela y Pdvsa en el Exterior, reconocimiento de un Gobierno Imaginario de un autoproclamado, que lo que ha hecho es Robar, no solo los dividendos de esas empresas venezolanas, sino el dinero depositado y bloqueado en las cuentas internacionales, pertenecientes al pueblo venezolano, además se han robado recursos entregados por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en la llamada ayuda humanitaria, miles de millones de Dólares que nos hacen falta para adquirir Vacunas, Pruebas, Medicinas y Alimentos para el Pueblo, pero que administra Juan Guaidó y sus Ladrones, viviendo como príncipes en el Exterior, léase Julio Borges en Colombia, Leopoldo López en España, la familia de Guaidó en los Estados Unidos al igual que Carlos Vecchio y demás delincuentes.

Todo esto y más, ha resistido Nicolás Maduro, ha vencido y ha mantenido a flote nuestro País, eso no lo perdona Colombia, Paraguay y Uruguay, que no quieren recoger la Plasta que pusieron y ayer en México, en vez de hablar de sus Países, se quejan de la presencia de Nicolás Maduro, que lo único que ha hecho, es derrotarlos en la pretensión de desconocer lo que es la realidad internacional, en Venezuela gobierna Nicolás Maduro, le guste o no a los Estados Unidos de Norteamérica y sus Gobiernos Jala Jala.

Por cierto, Paraguay tiene una deuda con Venezuela por 350 millones de dólares, que debió Cancelar, pero que como buenos Maula (Gobierno de Paraguay) quieren desconocer ya que se lo robaron desde la misma Presidencia.

Paraguay Toma Chocolate y Paga lo que Debes, nosotros con Maduro Venceremos.

