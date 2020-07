Desde ayer en la tarde circula un vídeo de José Ramón Barreto y la ecuatoriana Emma Guerrero. El vídeo prendió las redes sociales y tuvieron ambos que salir en sus redes a dar explicación de la grabación.

El protagonista de algunas novelas en Venevisión dijo que la grabación se salió del contexto. La grabación la hicieron hace un tiempo cuando ambos sostenían un romance. El vídeo de José Ramón Barreto y Emma Guerrero ha sido noticia en el continente.

“Sí, existe un vídeo íntimo, realizado por dos personas adultas en un sitio privado, conscientes de lo que hacían y solteros para ese momento. Por alguna razón o por varias manos se ha vuelto público esta grabación donde salgo”, dijo el actor venezolano.

Vídeo de José Ramón Barreto puso a todos a comentar

La ecuatoriana Emma Guerrero es una influencer de Ecuador que ha participado en varios programas. Radicada en Quito también dio su versión de los hechos. Ambas figuras el espectáculo dijeron que es falso haber planeado el mismo.

“Todas estas páginas de farándula están escribiendo encabezados muy morbosos que hablan de algo prohibido. Esto no lo es, yo no me grabé y luego me pagaron. Esto fue algo íntimo entre dos personas que estaban comprometidos”, dijo Emma Guerrero.

“Lo que pido es respeto para ella, respeto para su integridad, respeto para su intimidad, respeto para su entorno. También para su pareja y para su familia. Estamos aquí para asumir el error”, dijo el actor. El vídeo de José Ramón Barreto es tendencia desde ayer.

Separados y con nuevos amores

El actor venezolano que ese encuentra radicado en Quito está comprometido con la actriz Krystel Chuchuca. El vídeo de José Ramón Barreto prendió la farándula de Ecuador y Venezuela. En la actualidad el canal Ve Plus transmite una novela protagonizada por el venezolano.

Por su parte la actriz Emma Guerrero sostiene un romance en la actualidad con un actor de Ecuador. Ella es una de las figuras del mundo de la farándula de su país. Es influencer y una de las divas de la televisión de Ecuador.

