Un hombre que cortaba una palmera pasó el susto de su vida, y por poco salió disparado de la misma. El hombre con un machete en la mano estaba cortando la palmera que estaba completamente doblada.

Al parecer no pensó que esta al perder el peso iba a moverse al otro lado, y por poco lo catapultó. Tuvo que aferrarse al tronco de la palmera para no caer, el sujeto se ve que se abraza fuertemente para no irse al otro lado.

El vídeo ha sido uno de los más virales en los últimos días, las palmeras tienen muchas veces a confundir a las personas, estas al liberar peso pueden salir disparadas al otro lado. Recordemos que estas tiene flexibilidad.

Cuando se acerca las lluvias y hay fuertes vientos estas tienden a moverse fuertemente. El sujeto no tuvo ninguna caída, pero sin duda pasó un susto bien grande, ya que estuvo a punto de caer de una altura considerable.

Es por ello que siempre las personas que trabajan en las alturas, sobre todo los limpiavidrios tienen medidas de seguridad extremas. Además que no pueden sufrir de vértigo y tienes que controlar bien el peso, como el equilibrio.

