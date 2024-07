Compartir

El animador Winston Vallenilla se hizo viral por un rumor, ya que afirmaron que este se había ido a México debido a su posición política. Incluso como todo rumor tiene un efecto “bola de nieve” dijeron que este se había marchado con la familia.

Desde la noche del martes 23 de julio de 2024 el animador y diputado a la Asamblea Nacional era tendencia en las redes. Incluso lo daban como ido a una de las televisoras mexicanas, y hasta dijeron que animaría otro programa.

@meridarebelde18 Fascistas 👆🏽👆🏽👆🏽 No me he ido y nunca me iré de mi Patria amada Venezuela 🇻🇪, siempre estaré con el pueblo en todas las batallas y en todas las Victorias, el domingo 28 de Julio Gana el Pdte. @NicolasMaduro y le daremos una pela a la Ultra derecha Fascista… pic.twitter.com/sKVZV9TeGn — Winston Vallenilla (@vwinstonv) July 23, 2024

El animador Winston Vallenilla está en el país

Pero el animador y diputado desmintió su huida del país y dijo que está en Venezuela y apoyando al candidato Nicolás Maduro. Como se espera que sea uno de los animadores que esté en tarima mañana en el cierre de campaña.

“No me he ido y nunca me iré de mi Patria amada Venezuela, siempre estaré con el pueblo en todas las batallas y en todas las Victorias, el domingo 28 de Julio Gana el Presidente Nicolás Maduro”, dijo Winston.

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios