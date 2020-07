Visión y Opinión – La carrera electoral

Visión y Opinión – Uno de los resultados tangibles de la Mesa de Diálogo Nacional entre el Gobierno y la Oposición; ha sido la designación de los rectores y rectoras del Consejo Nacional y el inicio del cronograma electoral que arranca este año con las elecciones Parlamentarias del próximo 6 de diciembre.

Es un hecho que se realizarán las elecciones, atípicas por cierto, debido a la Cuarentena Radical que vivimos producto de la Pandemia por el COVID-19. Sin embargo se prevé una buena participación del pueblo, observamos nuevos votantes que se están registrando; hay un movimiento interesante que pronostica el éxito de las elecciones del 6 de diciembre.

La credibilidad de las elecciones es importante, pese al grupo (hoy minoritario) que apuesta a la abstención y al descrédito internacional de las elecciones. Existe una gran mayoría que apuesta por las salidas electorales; que por supuesto se ha impuesto y se seguirá imponiendo a la tesis desestabilizadora y de intervencionismo extranjero.

Este grupo busca legitimar internamente y a nivel internacional las elecciones, poco a poco el mundo se ha dado cuenta del embauque que le hicieron a muchos Gobiernos. Que engañados desconocieron al Gobierno Legítimo del Presidente Nicolás Maduro y en su lugar le dieron reconocimiento al adefesio maula de Juan Gerardo Guaidó, segundón de Leopoldo López y presuntamente el político Corrupto más grande que haya existido en Venezuela.

Repito, la tarea no es fácil, pero hay que hacerla, sobre todo los opositores que han decidido alejarse del sector corrupto y entreguista que representa Guaidó, Julio Borges, Henry Ramos Allup. Ya la OEA está escuchando a otros sectores oposicionistas, a Luis Parra y a Leocenis García. Por ejemplo, Donald Trump ya desconoció a Guaidó y reconoce que Maduro Gobierna, España dice que no se mete en el conflicto interno, pero reconoce a Maduro. En definitiva, habrá elecciones y serán reconocidas por los venezolanos y por supuesto por la mayoría de los pueblos del mundo.

Lo que sí es un hecho que habrá elecciones este año y el próximo, con todas las garantías exigidas por la Oposición; es importante la participación del Pueblo en las urnas electorales. Que las campañas sean en buena lid y que ganen los mejores diputados y diputadas que verdaderamente representen al Pueblo. Un pueblo que no puede seguir siendo traicionado.

Hermana y hermano que me lees, vota con tu conciencia, vota, no te quedes en casa. Decide por ti mismo, no dejes que otros decidan por ti; como dice un refrán popular, después de ojo sacado no vale Santa Lucía, vota. #JuntosPodemosMas.

#CaminandoAndo

Seguimos innovando para brindar mayor calidad a los seguidores de las redes sociales, estamos donde tú quieras que estemos. Te invito a sintonizar esta nueva forma de comunicar en mis redes sociales @jesussantanderL y @SantanderCaminandoAndo. Esta semana entrevistamos al Alcalde Gustavo Gutiérrez, no dejes de verlo.

Recuerda sintonizar este lunes 27 de julio, martes 28 y jueves 30 de julio tu programa radial Visión y Opinión. En horario especial de 5:00 pm a 6:00 pm transmitido por la señal de Unión Radio 105.3 FM. Moderado por este servidor, Jesús Santander.