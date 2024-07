Vuelven las camas de cartón a los Juegos Olímpicos (+VIDEOS)

La empresa japonesa Airweave, patrocinador oficial de camas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024, comunicó el pasado jueves que abrió un servicio de ajuste de colchones para los atletas hospedados en la Villa Olímpica.

Detallaron que utilizarán unas 16.000 camas de cartón reciclables, similares a las llamadas ‘camas antisexo’, debido a su tamaño y frágil apariencia, empleadas en los juegos de Tokio 2020.

Sweet dreams! The #Paris2024 Olympic beds 🛏️ 😴

These are the same cardboard beds used at #Tokyo2020! They're now in the @paris2024 Olympic Village, waiting for the athletes to arrive. 💫#RoadToParis2024 pic.twitter.com/5QHB3s79zX

