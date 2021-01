El Universo Cinematográfico de Marvel en el servicio de streaming Disney+ estrenará, este viernes 15 de enero, la serie WandaVision y los fanáticos enloquecen las redes sociales.

Luego de un año y medio sin novedades en el cine, tras la última película de ‘Spider-Man: Far from home’, la cual sentenció el final de la Fase 3; pero ahora aparece en escena ‘WandaVision’. Una serie que tendrá nueve episodios y será protagonizada por Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) y Paul Bettany (Vision).

Por su parte, le showrunner, Jac Schaeffers, adelantó hace unos días: «WandaVision se adapta a este momento. Nuestro programa ofrece mucho consuelo y respiro de muchas maneras. Es un reflejo de gran parte de la ansiedad que estamos sintiendo, y mucho del patetismo y el caos de este último año».

Primero saldrá al aire con un episodio doble y luego se presentará una vez por semana en la plataforma.

The Marvel Universe expands. Tune in for Marvel Studios first series, #WandaVision, streaming tomorrow on @DisneyPlus. pic.twitter.com/8Gt21mKtXT

— WandaVision (@wandavision) January 14, 2021