Una nueva actualización de la aplicación de mensajería WhatsApp, permitirá recuperar en segundos los mensajes que accidentalmente quedaron borrados en un chat.

Una vez actualizado WhatsApp, se habilitará una opción para que los usuarios «rescaten» los mensajes que se iban a eliminar a todos los miembros del chat, y que por error se borró en «Solo para mí».

Según el portal tecnológico WABetaInfo, la nueva actualización ya se encuentra disponible para los cibernautas en la Play Store de Google Play.

Asimismo, agregó que si ya instaló la última versión beta y la barra aún no aparece al utilizar la opción «eliminar para mí»; significa que su cuenta de WhatsApp aún no puede obtener la función. No obstante, aseguró que progresivamente la aplicación se va actualizando progresivamente.

El mensaje eliminado solo se podrá recuperar a unos cuantos segundos luego de eliminarlo, al pasar mucho rato de eliminar será imposible rehacer.

Noticias24 Carabobo

