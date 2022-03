Compartir

Yibram Saab Fornino hace referencia de los derechos de la mujer en Venezuela, afirmando que ha habido grandes avances en cuanto a la igualdad formal en el país.

Las mujeres venezolanas han ido ganando terreno en pro de garantizar la igualdad de derechos se pueden nombrar los de mayor relevancia: la conquista de la igualdad política al obtener las mujeres derecho a votar y a ser electas para cargos públicos, los avances en materia educativa y así como también los avances que se han tenido en materia laboral.

De tal manera que “El Estado Venezolano, está obligado a garantizar efectivamente los derechos humanos de las mujeres a través de los organismos de protección a la mujer” indica la Ley contra violencia de género.

El estado venezolano con la ayuda del Fiscal general de la República Tarek William Saab, pone a la orden de las venezolanas los organismos competentes para la protección de la mujer: el INAMU, la Defensoría de los Derechos de la Mujer, Defensoría del Pueblo, Servicio de Abordaje Integral a Víctimas de Delitos de Violencia de Género la cual se inauguró recientemente.

Este último, el Servicio de Abordaje Integral a Víctimas de Delitos de Violencia de Género; se encuentra conformado por un equipo multidisciplinario que comprende fiscales auxiliares, psicólogos, asistentes legales, asistentes administrativos y un mensajero, ubicado en el área metropolitana de Caracas.

Por su parte las ONG de mujeres vienen realizando un trabajo importante de atención, capacitación, investigación y seguimiento sobre la violencia contra la mujer.

Sin embargo, de acuerdo a estudios, encuestas realizadas; revelan que un alto porcentaje de la población, especialmente las mujeres de los sectores populares no tiene acceso a la justicia.

Garantía de igualdad en hombres y mujeres

En el artículo n° 4 de la Constitución Bolivariana de Venezuela que expresa sobre los derechos de las mujeres cita:

“El Estado garantizará la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres ante esta Ley, a través de políticas, planes y programas, sobre las bases de un sistema integral de seguridad social donde se asuman los aspectos de salud, educación, alimentación, recreación, trabajo y estabilidad laboral”.

En tal sentido uno de los más significativos es el Derecho a la vida, como derecho a no sufrir discriminación ni violencia por el hecho de haber nacido mujeres.

Así mismo, a no ser maltratadas ni asesinadas por su parejas o ex parejas, esto con el fin de no vivir con el miedo constante a ser agredidas sexualmente con impunidad.

Las mujeres tienen el derecho a no ser discriminadas en el trabajo, ni en el acceso a los recursos económicos y de producción.

Como también están en la capacidad de decidir en su vida sexual y reproductiva, si tener o no hijos, su orientación sexual e identidad de género y libre elección del matrimonio.

Por tal motivo el abogado Yibram Saab en su condición de defensor de los derechos humanos y de la mujer, le da relevancia a los artículos donde se apoya a la defensa de la mujer venezolana.

Igualdad de género hoy, para un mañana sostenible

Es importante resaltar que el Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo de cada año. Recordando esta fecha como una de las más significativas en la lucha sindical del mundo entero, luego de que 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, tras declarar una huelga con permanencia en su lugar de trabajo.

La celebración de esta efeméride anualmente presenta un tema central. Para el año 2022 el lema del Día Internacional de la Mujer es «Igualdad de género hoy para un mañana sostenible».

La información más reciente de la que se dispone ha permitido entender que existe un vínculo fundamental entre género, equidad social, cambio climático y reconocer que, sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible y equitativo seguirá estando fuera de nuestro alcance.

Las mujeres y las niñas sufren más el impacto de la crisis climática ya que ésta amplifica las desigualdades de género existentes; colocando a la vida de las mujeres en peligro.

En todo el mundo, las mujeres dependen más de los recursos naturales; en tal sentido, tienen menos acceso a ellos y, a menudo, asumen una responsabilidad desproporcionada como encargadas de asegurar el suministro de comida, agua y combustible.

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, Yibram Saab Fornino hace un llamado a todas las damas venezolanas que asistan a una gran movilización, hoy 8 de marzo, que tendrá lugar en la Plaza Morelos a partir de las 9:00 am.

“Las fuerzas revolucionarias recorrerán nuevamente las calles de Caracas”, afirmó Carmen Meléndez desde su cuenta de Twitter.

Estamos todas y todos invitados a celebrar el Día Internacional de la Mujer este martes #8Mar, con una gran movilización que partirá a las 9 de la mañana desde la Plaza Morelos ¡La fuerza revolucionaria recorrerá nuevamente las calles de Caracas! #SomosTierraDeGracia pic.twitter.com/KOGk8dHf8q — Carmen Meléndez (@gestionperfecta) March 7, 2022

