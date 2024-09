Compartir

Las autoridades de Nicaragua le prohibieron la entrada al país al youtuber nicaragüense Francisco Javier Reyes Rosas, cuando se disponía regresar a la nación centroamericana procedente de España.

El creador de contenido, conocido como “El Chico Reyes Rosas”, explicó que las autoridades le negaron su ingreso a Nicaragua, se presumo que por colaborar con el youtuber venezolano Óscar Alejandro, quien criticó la falta de libertades en el país centroamericano gobernado por Daniel Ortega.

“No podemos emitirte tu boleto porque las autoridades de Migración de Nicaragua prohibieron tu ingreso al país”, contó Reyes Rosas, quien es geólogo de profesión

“Cuando me dicen eso, me golpeó muchísimo. No se imaginan cómo se siente que te nieguen la entrada a tu propio país (…) Iba tranquilo para mi casa, pero me dejaron varado en un país que no es mío, en un lugar donde no sabían si tenía dinero o no para quedarme, comer, resolver. Fue un choque muy grande y recordarlo aún me duele”, confesó.

Tras impedir su regreso a su país, el youtuber escribió y llamó a las autoridades de la Dirección de Migración y Extranjería, del Ministerio del Interior y del Consulado de Nicaragua en Estados Unidos, preguntando los motivos pero no le ofrecieron argumentos ni respuestas convincentes.

