El mes de agosto culmina con la triste noticia de que la niña Wilmary Hernández, de 7 años de edad, falleció esperando un trasplante. Era paciente del servicio de hematología del hospital Dr. José Manuel de los Ríos.

A través de las redes sociales, la organización no gubernamental Prepara Familia confirmó la noticia, manifestando su solidaridad con familiares y amigos de la niña.

En menos de 10 días, han fallecido tres menores de edad a la espera de un milagro y suceda un trasplante en el país; pero ha sido una batalla cuesta arriba, ya que el Gobierno suspendió en el 2017 el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos, dejándose de realizarse más de 900 trasplantes en Venezuela.

El pasado 3 de agosto, la adolescente Niurka Camacho murió pero antes reclamó su derecho a la salud y denunció la crítica situación del hospital JM de los Ríos.

Con 15 años de edad, la joven participó el pasado 30 de junio en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresando que “En el hospital ha sido muy difícil porque he visto muchos compañeros falleciendo esperando un trasplante. Es difícil para mí porque yo no quiero que me pase lo mismo por esperar un trasplante, y por eso pido que reactiven los trasplantes. Que por favor se haga algo, quiero una mejor calidad de vida”.