Las relaciones en edad madura pueden ser grandiosas, sin embargo, muchas veces la falta de práctica, el temor o muchos otros factores influyen negativamente en el desarrollo de las mismas. Toda relación requiere de esfuerzo y dedicación, incluyendo las que vienen después de la madurez. Por ello, si estás pensando construir una a continuación te damos algunos consejos.

Asegúrate de estar listo para las citas

Cuando se es maduro, puede que volver al mundo de las citas resulte algo complicado. Además de las experiencias previas, puede que te sientas fuera de forma y un poco desactualizado con respecto a las novedades en el mundo del romance. Por ello, es importante que consideres que has superado las relaciones previas y que te sientas confiado de volver al ruedo. Una forma de saber que aún sigues enganchado al pasado es que no puedes ver a tus ex de forma neutra o positiva sino solo despectiva o que busca comparar todo. En este caso es importante que te des tiempo para sanar.

Prueba con las citas en línea

Una manera de volver al juego sin tanta presión son los sitios de citas. Estos proporcionan una opción cómoda, segura y eficiente de conocer personas de edad madura. En la actualidad son cada vez más usuarios mayores de 40 y 50 años que optan por las opciones online, ya que, en estos sitios no se sentirán fuera de lugar. Existen diferentes webs para conocer mujeres maduras a las que puedes acceder sin muchas complicaciones. En estas el registro solo toma unos segundos y al ingresar hay miles de usuarios a los que puedes contactar fácilmente. Por otro lado, estas plataformas dan herramientas como filtros para obtener solo resultados afines, lo que puede ser muy útil.

Ábrete a nuevas opciones

Aunque es importante que sepas lo que buscas y es una de las ventajas de la madurez, que da experiencia necesaria, a veces lo que buscas está en el lugar menos indicado. Puede que tú y la pareja que encuentres tengan ideas diferentes pero que se complementen y puedan construir una buena relación. Por ello, si haces una búsqueda en línea evita utilizar demasiados filtros o limitar mucho tus opciones, ya que, esto puede perjudicarte. Aunque es importante que seas especifico en lo que deseas, mantén tu mente y tu perfil abierto.

No veas la experiencia como una carga

Una de las características de las relaciones en la edad adulta es que en esta época de la vida por lo general se han tenido relaciones serias matrimonios y familia. Muchas personas ven esto como un peso o una carga y tienden a intentar ocultarlos, pero esto nunca resulta bien, todo lo contrario, suele terminar negativamente. Por ello, no veas tu experiencia como una carga sino como aprendizajes y enseñanzas. Recuerda que la mayoría de tus citas también tienen un pasado y tanto a ti como a ellos les resultará liberador poder contarlo libremente. Además, una relación no se puede fundamentar en mentiras y omisiones.

Evita hacer suposiciones y sobre pensar

Una de las cosas que tendemos a hacer cuando hemos vivido muchas cosas es hacer suposiciones o pensar demasiado, esto puede ser muy perjudicial para cualquiera, sobre todo cuando se intenta hacer funcionar una relación a distancia. Por ello, siempre evita crear historias en tu cabeza y en vez de pensar demasiado ve directo a la fuente y escucha lo que la otra persona tiene que decir.

Las personas edad madura pueden tener la inteligencia emocional, la independencia y el entusiasmo necesario para que cualquier relación funcione.