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A un año del adiós de Rubby Pérez, en la madrugada de aquel 8 de abril, el artista estaba en la tarima de la discoteca Jet Set. Estaba entonando sus canciones cuando las personas comenzaban a alejarse de la pista de baile.

Las grietas del techo de la discoteca se estaban abriendo, el merenguero se encontraba junto a su hija Zulinka y su yerno Miguel, cantando. Cuando ocurrió el momento del desplome del techo. Jet Set estaba celebrando su sección semanal, “lunes bailable”.

El local estaba completamente lleno, cuando el techo se vino abajo, enseguida, ambulancias, personal de emergencia llegaron al lugar. Algunas personas de salvaron, pero murieron 236 personas y otro alto número quedó lesionado.

Mientras que las primeras declaraciones solo se limitaron a decir que el cantante estaba bien. Incluso le dijeron a su hija Zulinka que estaba bien y tranquilo, mientras que aquel día todas las tendencias apuntaban a lo ocurrido en Santo Domingo.

A un año del adiós de Rubby Pérez en la discoteca Jet Set en Santo Domingo

Rubby Pérez tenía su popularidad intacta, incluso se hablaba de giras de retiro, ya que el cantante planeaba irse a vivir a su finca y dejar el canto. Aquella noche llegó a cantar y justamente murió en la tarima.

La información sobre la muerte de Rubby se conoció luego de las cinco de la tarde. Cuando las autoridades dominicanas dieron el extra y confirmaron que había fallecido tras el derrumbe del techo.

Venezuela lloró al merenguero, el cual se consideraba un venezolano más. Recibiendo la nacionalidad venezolana oficialmente por parte de las autoridades locales. Un año después, Rubby sigue sonando en las emisoras del país.

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