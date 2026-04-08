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El helicóptero Colibrí se veía en horas de la mañana volando en los cielos de Valencia, pertenecía a la Gobernación de Carabobo. Para esos años había dos helicópteros uno grande y el más pequeño llamado “Colibrí”.

El helicóptero color blanco siempre se veía cuando se atendían emergencias. Lo guardaban en el galpón que está en la sede de Protección Civil Carabobo. Para esos años era “Defensa Civil Carabobo”.

Aquel 7 de abril de 1993 en horas de la mañana, cuando el país estaba en pleno asueto de Semana Santa hubo un trágico accidente con el helicóptero. Cuando este estaba en pleno vuelo chocó con los cables de alta tensión cayendo al Distribuidor San Blas.

Fueron décimas de segundos, de angustia cuando el helicóptero chocó con los cables cayendo al distribuidor. Las personas enseguida comenzaron a llamar al entonces comando de Defensa Civil. Por el número de emergencia 171.

El último y trágico vuelo del helicóptero Colibrí en Valencia

A bordo iban dos personas que perdieron la vida de forma inmediata. Ambulancias, bomberos, patrullas, como público en general miraban sorprendidos lo que había ocurrido, el Colibrí quedó convertido en un pequeño amasijo de hierros.

En el lugar fallecieron aquel 7 de abril en horas de la mañana, el Capitán Guardia Nacional: Luis Pantoja (piloto de la aeronave). Lo acompañaba, Gustavo Oviol. (Funcionario de Defensa Civil Carabobo).

Todos los créditos a la cuenta helitacticosdevenezuela por este reportaje.

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