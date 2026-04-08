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Las frutas más vendidas en Venezuela destacan por su frescura tropical y uso común en jugos, siendo el cambur, mango, naranja, lechosa, piña, patilla y guayaba las más populares. El cambur lidera el consumo constante, mientras que el mango es el rey de la temporada.

Frutas más vendidas en Venezuela

Cambur, Posiblemente la fruta más consumida en todo el país, rica en potasio y favorita por su practicidad. Los vendedores en los mercados destacan que las “manos de cambur” no se quedan frías y se venden semanalmente.

Mango: Muy popular por su alta producción estacional, sabor versátil y facilidad de acceso. Sigue siendo la fruta favorita y una de las más consumidas en Venezuela. Desde el mango injerto hasta el tradicional.

Cítricos (Naranja, Mandarina, Limón): Fundamentales para jugos y alto consumo, especialmente la naranja. La naranja es una fruta más buscada en el país, bien sea para jugo o para disfrutarla

Lechosa (Papaya): Muy buscada para jugos y la elaboración del tradicional dulce de lechosa. Como de distintos platos, muy recomendada para la salud, desde hace años aparece entre las más vendidas.

Piña: Muy cultivada y consumida, tanto fresca como en jugos. Muchas familias la consumen en rodajas. Es muy popular comprar una patilla, cambur y la piña para colocarla en la mesa. Es además para las personas esotéricas un símbolo de abundancia.

Patilla (Sandía): Favorita durante el calor por su alto contenido de agua. Esta es buscada por toda la familia, si vas a la playa no olvides llevar una, como si vas de paseo, es nutritiva además de refrescante.

Guayaba: Altamente popular por su sabor intenso en jugos y mermeladas. Otras destacadas: El coco, el merey, el mamón, el ponsigué y el tamarindo, especialmente en regiones llaneras.

La disponibilidad de estas frutas varía según la temporada, pero el cambur, la naranja y la lechosa suelen encontrarse durante todo el año.

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