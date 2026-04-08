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Beber agua en ayunas, antes del desayuno, es la opción más recomendada para rehidratar el cuerpo tras la noche, activar el metabolismo, facilitar la digestión y mejorar la saciedad. Tomar 1-2 vasos unos 20-30 minutos antes de comer ayuda a limpiar el organismo y preparar el sistema digestivo.

Beneficios de beber agua antes del desayuno (en ayunas):

Rehidratación celular: Repone los líquidos perdidos durante el ayuno nocturno.

Activación digestiva: Estimula los jugos gástricos, lo que facilita la digestión y puede prevenir acidez o estreñimiento.

Control del peso: Favorece la saciedad, lo que ayuda a ingerir menos calorías.

Eliminación de toxinas: Ayuda al riñón a depurar el organismo al despertar.

¿Y después del desayuno?

Beber agua después de las comidas es saludable, pero tomarla durante o inmediatamente después puede, para algunas personas, causar sensación de pesadez o inflamación, aunque no es un hecho comprobado científicamente que arruine la digestión.

Lo ideal es esperar al menos 30 minutos tras el desayuno si se busca mejorar la digestión.

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