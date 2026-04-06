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¿Jugar dominó es beneficioso para la mente?

By Danny Valdiviezo
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Jugar dominó

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Danny Valdiviezo
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Jugar al dominó es sumamente beneficioso para la mente, ya que actúa como un «gimnasio cerebral» que estimula la memoria, la concentración y la agilidad mental. Mejora el pensamiento estratégico además que es uno de los juegos más recomendados.

El dominó potencia el cálculo matemático rápido y ayuda a prevenir el deterioro cognitivo, siendo útil para reducir el estrés y fomentar la socialización. Este juego colabora con tener una mente activa.

Beneficios principales de jugar dominó para la mente

Estimulación Cognitiva: Mejora la memoria de trabajo, la percepción visual y la capacidad de atención sostenida al seguir las fichas.

Pensamiento Estratégico: Desarrolla la lógica y la toma de decisiones al planificar movimientos y adaptarse a las jugadas de los oponentes.

Habilidades Matemáticas: Fomenta el cálculo mental rápido al sumar puntos y contar las piezas restantes.

Salud Emocional y Social: Reduce el estrés, la ansiedad y combate la soledad, promoviendo la paciencia y el control emocional ante la victoria o derrota.

Prevención del Deterioro: Es una herramienta útil para mantener la agilidad mental en adultos mayores y puede ayudar en fases iniciales de enfermedades neurodegenerativas.

Beneficios por Etapa:

Niños: Ayuda a aprender reglas, potenciar el reconocimiento de números, fomentar la paciencia y mejorar la coordinación ojo-mano.

Adultos y Adultos Mayores: Mantiene el cerebro activo, mejora la agilidad mental y fortalece las relaciones sociales.

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SourceCasa Salud
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