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El clima hoy 8 de abril de 2026 apunta a la nubosidad fragmentada para hoy miércoles, con zonas despejadas en el oriente del país. Situación de nubosidad fragmentada en los estados centrales en horas de la mañana, despejada a mediodía.

Situación General, Se espera cielo con nubosidad fragmentada y algunas zonas parcialmente nubladas en la mayor parte del país; sin embargo, en horas de la madrugada y la mañana se estiman mantos nubosos asociados a lluvias o lloviznas en partes de *Delta Amacuro.

Como en el este de Sucre, sur de Bolívar, Amazonas, Región Central, este de Falcón, Apure, Barinas, Portuguesa, los Andes y Zulia. Como en Carabobo y otras zonas del centro del país. Dijo el INAMEH en su primer boletín.

Se esperan entre 37 y 38 grados para hoy en varios estados entre ellos Guárico, Anzoátegui, Aragua, Caracas, Miranda, como en zonas del oriente y occidente. En la zona costera se han presentado lluvias en los últimos días, las mismas se han presentado en horas de la mañana. Zonas de Tucacas como de la costa central se han presentado algunas lloviznas en los últimos días.

Clima hoy 8 de abril en Venezuela

Las altas temperaturas prevalecerán en el país, desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche las temperaturas estarán cercanas a los 37 grados. Esto en la zona central del país como en el oriente y occidente.

Mientras que en el estado Mérida se esperan ocho grados para hoy, en horas de la madrugada en las zonas montañosas. Como se esperan temperaturas bajas en las zonas montañosas del país.

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