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Una avioneta del narcotráfico fue destruida en Apure, en la zona selvática fue encontrada oculta por efectivos del GOES del Ministerio Para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La misma fue desmantelada.

En el sector Riecito del municipio Rómulo Gallegos, Elorza fue reportado el hallazgo de la aeronave. Se trata a de una avioneta de ala fija, Britcraft Bonanza que estaba oculta en la selva apureña.

Avioneta del narcotráfico fue destruida en Apure

La misma pertenece a un grupo narcotraficante según dijo la minuta entregada por el GOES. En este operativo participaron funcionarios del Sebin como de otras dependencias del Gobierno nacional venezolano.

«Con estas acciones, el Estado venezolano en fusión popular militar policial, ratifica su compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico. Dudar es traición’’, concluye el reporte divulgado.

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