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El cadáver de una mujer en el Río Guaire fue encontrado ayer domingo 5 de abril de 2026, informó el Coronel de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios en sus redes sociales. A la altura de Colegio de Ingenieros y Plaza Venezuela fue visto el cadáver.

A la altura de Baruta los bomberos realizaron la extracción junto a organismos de cómo el CICPC y otros grupos de rescate. El cuerpo sin vida de sexo femenino estaba sin ropa y sin documentos personales.

Encuentran cadáver de una mujer en el Río Guaire

Los bomberos se encargaron de la extracción del cadáver el cual fue llevado a la sede de medicina y ciencias forenses ubicada en el sector Bello Monte de Caracas. Hasta ahora la identidad de la dama es desconocida.

Se espera por personas que tengan familiares desaparecidos y puedan identificar a la mujer en la morgue. El cadáver extraído de las aguas del afluente capitalino se suma a los encontrados en lo que va de año.

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