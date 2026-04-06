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¡Ahora!, Estos bonos de cinco dólares en abril 2026 son esperados en Patria

By Danny Valdiviezo
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bonos de cinco dólares en abril 2026

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Danny Valdiviezo
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Dos bonos de cinco dólares en abril 2026 se esperan para los próximos días en el Sistema Patria. Esta semana se abre la agenda de pagos de ayudas económicas que hace el Gobierno nacional a través de la Plataforma.

Desde esta semana se espera el Pago del Bono único Familiar, el cual sustituye a las extintas bonificaciones como 100% Escolaridad. Además de Lactancia Materna y Bono José Gregorioo Hernández.

Se espera luego por el pago de los estipendios de Chamba Juvenil como Somos Venezuela, el cual pudiera tener un pago aproximado de 2.616,75 bolívares. Hasta ahora se espera para los próximos días.

Al igual que el primer pago del Bono Corresponsabilidad y Formación del mes de abril además del pago del bono 100% Amor Mayor. El cual tiene un monto de 130 bolívares para las personas de la tercera edad.

Bonos de cinco dólares en abril 2026

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¡Ahora!, Este es el paso obligatorio para actualizar los datos en el Sistema Patria en abril 2026

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SourceNoticias24Carabobo
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