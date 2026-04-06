Compartir

Dos bonos de cinco dólares en abril 2026 se esperan para los próximos días en el Sistema Patria. Esta semana se abre la agenda de pagos de ayudas económicas que hace el Gobierno nacional a través de la Plataforma.

Desde esta semana se espera el Pago del Bono único Familiar, el cual sustituye a las extintas bonificaciones como 100% Escolaridad. Además de Lactancia Materna y Bono José Gregorioo Hernández.

Se espera luego por el pago de los estipendios de Chamba Juvenil como Somos Venezuela, el cual pudiera tener un pago aproximado de 2.616,75 bolívares. Hasta ahora se espera para los próximos días.

Al igual que el primer pago del Bono Corresponsabilidad y Formación del mes de abril además del pago del bono 100% Amor Mayor. El cual tiene un monto de 130 bolívares para las personas de la tercera edad.

Bonos de cinco dólares en abril 2026

Recuerda entrar al menos dos veces al mes en tu cuenta en Patria además de cumplir con los pasos requeridos. Si cambiaste de número telefónico como de correo electrónico debes actualizar tus datos en la Plataforma Patria.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas