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Jugada de José Altuve no pudo evitar la derrota de los Astros ante Atléticos (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Jugada de José Altuve
Altuve sigue siendo el dueño de la segunda base en Astros. Foto: Mexc.com.

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Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
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Una jugada de José Altuve no pudo evitar la derrota de los Astros de Houston ante Atléticos de Oakland 12×10 en entradas extras. El venezolano desde terrenos del campo corto tomó una pelota que iba con intenciones de llegar al jardín central.

El criollo pudo tomar la pelota pararse rápidamente y lanzar al plato para que el receptor pusiera out en la novena entrada al corredor de Oakland. Con el out hecho por el venezolano los Astros se mantuvieron con el juego empatado a nueve carreras.

Jugada de José Altuve

Fue una jugada de circo debido a que el venezolano tenía poco tiempo ya que el jugador de los Atléticos iba rumbo a anotar la décima carrera y dejarlos en el terreno. Pero la jugada pudo impedirlo.

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Altuve tuvo otra jornada positiva con el bate, al ligar de 4-2 con dos boletos recibidos además de dos anotadas. Los Atléticos anotaron tres carreras para dejar en el terreno a los siderales, que estaban adelante en la pizarra 10×9.

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SourceEl Inicialista
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