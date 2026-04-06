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Un incendio de vegetación en Sabana de Aguirre, municipio Bejuma al occidente del estado Carabobo fue controlado. Bomberos de Montalbán, Bomberos de Bejuma, y Bomberos Forestales de Miranda estuvieron en el lugar de los hechos.

Las llamas estuvieron amenazando con extenderse a las instalaciones de la empresa Proagro. El trabajo en equipo de los bomberos pudo sofocar el fuego, mientras la cortina de humo de veía desde diferentes puntos del occidente de la entidad.

Incendio de vegetación en Sabana de Aguirre

Se evitó que el fuego pudiera llegar a otras empresas como viviendas que hay en esta área en la Sabana de Aguirre. El incendio no dejó personas lesionadas como fallecidas. Además de los bomberos estuvieron en el lugar funcionarios de la Policía de Carabobo prestando colaboración.

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