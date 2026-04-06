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Adolescente falleció por inmersión en el estado Anzoátegui

By Danny Valdiviezo
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Adolescente falleció por inmersión en el estado Anzoátegui
Foto: El Tubazo.

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Danny Valdiviezo
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Un adolescente falleció por inmersión en el estado Anzoátegui, el joven de 13 años de edad quedó identificado como Alejandro Morillo. El triste hecho ocurrió en la playa de Puerto Píritu ayer domingo 5 de abril de 2026.

Este estaba disfrutando de un día de playa en el lugar con dos adultos, pero este fue arrastrado por una corriente mar adentro. Las personas que estaban en las aguas de la playa lograron escapar de las fuertes corrientes.

Adolescente falleció por inmersión en el estado Anzoátegui

Salvavidas como funcionarios de búsqueda y salvamento lograron sacarlo del agua le realizaron los primeros auxilios. Cerca de 15 minutos estuvieron los rescatistas tratando de reanimarlo.

Enseguida fue llevado de urgencia a un centro de salud donde ingresó sin signos vitales. La muerte por inmersión del joven se suma a las ocurridas en Semana Santa 2026.

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SourceEl Tubazo
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