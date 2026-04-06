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El clima hoy 6 de abril de 2026 en Venezuela según el INAMEH destaca cielos parcialmente nublados en horas de la mañana en el centro del país. Esto en los estados centrales como occidentales.

Situación General, persistirá cielo con nubosidad de parcial a cubierto en buena parte del territorio nacional; y se esperan lluvias o chubascos, algunos acompañados de descargas eléctricas, principalmente en *los Llanos Occidentales y Bolívar.

Amazonas y al sur del lago de Maracaibo*; asimismo, se preé lluvias de menor intensidad en *los Andes, Región Centro Norte Costero, sur de Aragua, Delta Amacuro, Sucre y Monagas*.

La región central se mantendrá con nubosidad de parcial a escasa en horas de la mañana en los estados Carabobo, Aragua y Miranda. En cuanto al litoral central este se encontrará despejado al igual que el litoral occidental.

Mientras se espera chubascos como lluvias en horas de la mañana en el sur del país, en los estados Bolívar, Amazonas y Apure. Igualmente en la región llanera en Portuguesa, Barinas como en zonas del sur del estado Lara.

Luego del mediodía se espera abundante sol en los estados centrales como en la zona del oriente del país. En el estado Sucre y Monagas, presencia del sol en horas de la mañana y de la tarde.

Clima hoy 6 de abril de 2026 en Venezuela según el INAMEH

Altas temperaturas se esperan en los estados centrales, orientales y occidentales. Con probables temperaturas que rondan los 38 y 39 grados en horas de la mañana y la tarde. No se descartan chubascos en algunas zonas de la región central para hoy.

Solo en el estado Mérida, se esperan cerca de 7 grados en algunas zonas montañosas hoy. Mientras que en la Cordillera de la Costa se espera cerca de 29 grados en horas de la noche con tendencia a bajar en horas de la madrugada.

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