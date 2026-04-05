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Motorizado resultó herido tras perder el control en el Distribuidor San Blas

By Lubin Molero
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Accidente de motorizado en San Blas
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un accidente de tránsito registrado la tarde de este domingo en el Distribuidor San Blas, en Valencia, dejó como saldo un motorizado lesionado.

El incidente ocurrió cuando el conductor perdió el control de su unidad en la rampa que conecta con la Autopista Regional del Centro (ARC), terminando sobre el pavimento con múltiples escoriaciones. Al sitio acudieron paramédicos viales para brindar los primeros auxilios prehospitalarios, logrando estabilizar al afectado antes de su traslado inmediato al Hospital Central de la ciudad.

Accidente de motorizado en San Blas

El suceso tuvo lugar en medio del incremento del flujo vehicular por el cierre del asueto, lo que obligó a las autoridades a desplegar un dispositivo preventivo en la zona.

Según los reportes iniciales, las condiciones de la rampa de San Blas exigen reducir la velocidad, factor que pudo incidir en el derrape de la motocicleta. Tras el retiro de la unidad siniestrada, el tránsito por este importante nudo vial se normalizó, aunque se mantiene el llamado a la prudencia para quienes retornan a sus hogares este domingo 5 de abril.

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