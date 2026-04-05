Compartir

En un ambiente cargado de fe y emoción, se llevó a cabo el tradicional Encuentro de las Imágenes en la plaza Medina Angarita, también conocida como plaza La Concordia en el municipio Puerto Cabello, donde las representaciones de Nuestra Señora de la Dolorosa, María Magdalena, San Juan Evangelista, Jesús Crucificado y del Santo Sepulcro recorrieron las calles de la ciudad para agruparse esta icónica plaza, en el marco de la celebración de la Pasión del Señor.

Monseñor José Antonio Da Conceiçao, Obispo de Puerto Cabello, señaló que las imágenes de la Virgen de la Dolorosa, María Magdalena y San Juan Evangelista, partieron en procesión desde la Catedral de San José, mientras que Jesús Crucificado salió desde la Iglesia de Nuestra Señora de Coromoto y el Santo Sepulcro desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad.

“Estamos en este tradicional evento que está rondando el centenario, donde las comunidades del centro de la ciudad han promovido esta tradición que fue empezada por los padres Agustinos, y que hoy representa una de las manifestaciones que reflejan la fe y el amor hacia el señor de parte de nuestro pueblo”, expresó.

Asimismo, destacó la integración de la feligresía en esta actividad refleja el sentimiento de amor hacia Cristo, quien dio la vida por los pecados del mundo.

“Es importante destacar que el viernes Santo es el único día en que no se celebra la Santa Misa, ya que se está contemplando la muerte de nuestro señor Jesucristo, y con esta actividad se nota la integración de tres parroquias que participan en este momento tan doloroso pero de redención como la muerte de Jesús en la cruz”, dijo.

Luego del encuentro en la plaza de La Concordia, los fieles se trasladaron hacia la Catedral de San José para participar en los ritos de la Pasión, donde los sacerdotes y creyentes se unen en oración por el duelo de la muerte de Jesucristo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

FANB desplegada para garantizar el retorno seguro de Semana Santa