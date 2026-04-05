Compartir

Un accidente de tránsito registrado la mañana de este domingo en la Autopista Regional del Centro (ARC) sentido Maracay-Valencia dejó como saldo una persona lesionada y daños al patrimonio público.

El hecho ocurrió específicamente en el kilómetro 143. Cuando un conductor perdió el control de su vehículo e impactó contra un objeto fijo antes de derrapar hacia el lateral derecho de la vía. Pasadas las 9:47 a.m., equipos de operaciones viales de Invialca y funcionarios de Protección Civil se presentaron en el sitio para estabilizar al herido.

Accidente en la ARC vía Maracay-Valencia

Tras las labores de primeros auxilios, el lesionado fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Miguel Malpica de Guacara para su evaluación médica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por INVIALCA | Gestión #Lacava (@invialca)

Durante el operativo, los cuerpos de seguridad, incluyendo efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, activaron un dispositivo de cierre temporal del tramo afectado para facilitar el retiro del vehículo siniestrado y el despeje de los escombros en el asfalto. A esta hora de la tarde, el tránsito por la zona se encuentra totalmente restablecido tras completarse las maniobras de auxilio vial.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

HBO estrena especial sobre creación de la nueva serie de Harry Potter