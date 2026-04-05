PortadaSucesos

Menor de 11 años sufrió conato de ahogamiento en playa de Falcón

By Redacción Noticias24Carabobo
0
57
conato ahogamiento playa de Falcón

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Un menor de 11 años fue rescatado la tarde de este sábado 4 de abril en el balneario León Colina, parroquia La Vela del municipio Colina, luego de ser arrastrado por las olas mientras se encontraba en la orilla de la playa.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:40 de la tarde en el lado este del balneario. El niño fue extraído del agua por el funcionario Andrés Perozo y un voluntario del Grupo de Rescate Carimar, quienes activaron el protocolo de emergencia al notar que el menor presentaba dificultad respiratoria.

Conato de ahogamiento en playa de Falcón

El afectado fue identificado como José Quintero, de 11 años, residente en la calle La Paz de Coro. Fue atendido en el punto de atención de Cruz Roja Filial La Vela, donde se le brindaron los primeros auxilios. La abuela del menor, Fanny Hernández, de 70 años, funge como su representante.

En el operativo participaron Protección Civil Colina y el Grupo de Rescate Carimar.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Policía de Carabobo controla alteración del orden público en Miguel Peña

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceFalconinformativa
Artículo anterior
HBO estrena especial sobre creación de la nueva serie de Harry Potter
Artículo siguiente
Accidente en la vía Maracay – Valencia dejó un herido y daños materiales
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes