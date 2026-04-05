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Un menor de 11 años fue rescatado la tarde de este sábado 4 de abril en el balneario León Colina, parroquia La Vela del municipio Colina, luego de ser arrastrado por las olas mientras se encontraba en la orilla de la playa.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:40 de la tarde en el lado este del balneario. El niño fue extraído del agua por el funcionario Andrés Perozo y un voluntario del Grupo de Rescate Carimar, quienes activaron el protocolo de emergencia al notar que el menor presentaba dificultad respiratoria.

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El afectado fue identificado como José Quintero, de 11 años, residente en la calle La Paz de Coro. Fue atendido en el punto de atención de Cruz Roja Filial La Vela, donde se le brindaron los primeros auxilios. La abuela del menor, Fanny Hernández, de 70 años, funge como su representante.

En el operativo participaron Protección Civil Colina y el Grupo de Rescate Carimar.

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