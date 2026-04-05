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HBO presentó el tráiler de Finding Harry: The Craft Behind the Magic (En busca de Harry: el arte detrás de la magia), un episodio especial documental que muestra el detrás de cámaras de la nueva serie basada en el mundo mágico de Joanne Rowling, cuyo estreno será este 5 de abril en el servicio de streaming y en la señal de la cadena.

El especial revela la construcción de decorados, el trabajo de artistas y diseñadores de vestuario, así como primeros fragmentos del rodaje.

La producción presta especial atención a la búsqueda de nuevos intérpretes para los papeles de Harry, Ron y Hermione. Incluye entrevistas con actores como John Lithgow, Janet McTeer y Paapa Essiedu. Nick Frost, quien interpreta a Hagrid, realiza la narración en off.

La primera temporada, basada en La piedra filosofal, se estrenará a finales de 2026 y dará inicio a una adaptación de toda la serie de libros.

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