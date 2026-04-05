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A propósito de las operaciones de seguridad previstas para la Semana Mayor, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) activó un amplio dispositivo estratégico en todo el territorio nacional, con el propósito de asegurar el retorno seguro de los ciudadanos tras el asueto.

Este despliegue forma parte de las acciones coordinadas para garantizar la seguridad ciudadana, la prevención de incidentes y la atención inmediata ante cualquier eventualidad durante el retorno de temporadistas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ministerio del Poder Popular para la Defensa (@mindefensa_ve)

La FANB ratifica su disposición permanente de servicio, vigilancia y protección al pueblo venezolano, cumpliendo su misión constitucional con honor, disciplina y lealtad.

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