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FANB desplegada para garantizar el retorno seguro de Semana Santa

By Redacción Noticias24Carabobo
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FANB Semana Santa

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A propósito de las operaciones de seguridad previstas para la Semana Mayor, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) activó un amplio dispositivo estratégico en todo el territorio nacional, con el propósito de asegurar el retorno seguro de los ciudadanos tras el asueto.

Este despliegue forma parte de las acciones coordinadas para garantizar la seguridad ciudadana, la prevención de incidentes y la atención inmediata ante cualquier eventualidad durante el retorno de temporadistas.

La FANB ratifica su disposición permanente de servicio, vigilancia y protección al pueblo venezolano, cumpliendo su misión constitucional con honor, disciplina y lealtad.

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SourceGlobovisión
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