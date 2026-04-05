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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró un movimiento telúrico «sismo» la tarde de este domingo 5 de abril, en las costas de Carabobo.

Según el reporte preliminar del organismo, el sismo ocurrió a las 2:06 p.m. (HLV) con una magnitud de 2.6 (Mw). El epicentro se ubicó en las coordenadas 10.81 N y 67.92 O, situándose específicamente a 37 kilómetros al noreste de Morón y a 39 kilómetros al norte de Puerto Cabello, en una zona marítima cercana a las costas del estado Carabobo.

Sismo en Costas de Carabobo

El evento tuvo una profundidad de 7.4 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial. Hasta el momento de esta redacción, no se han reportado daños materiales ni heridos en las poblaciones cercanas.

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