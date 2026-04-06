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En un ambiente cargado de fe, se llevó a cabo con éxito la 164° edición de la Bendición del Mar en Puerto Cabello, con una misa solemne por la Celebración de la Pascua realizada en el malecón de la ciudad, actividad que contó con el respaldo de la Gobernación del estado Carabobo y la Alcaldía del municipio Puerto Cabello.

La ceremonia estuvo presidida por Monseñor José Antonio Da Conceiçao, obispo de Puerto Cabello, quien señaló durante su homilía que esta actividad refleja un acto de amor entre Dios y su pueblo.

«En este acto de fe no solo recibimos la bendición del Padre, sino que también nos permite tener una nueva mirada de todas las cosas buenas que él nos ha dado, es por eso que con los ojos llenos de brillo recibimos la alegría del Cristo resucitado con la pureza de nuestras costas», expresó.

Asimismo, destacó que este acto convierte al mar en una ventana que abre nuestros ojos y corazones al mundo, para así ser mansos y generosos.

Por su parte, Juan Carlos Betancourt, Alcalde del municipio Puerto Cabello, precisó que la población porteña continúa participando en este tipo de eventos que fortalecen sus tradiciones y costumbres.

«Estamos sumamente contentos porque la tradición continúa, porque esta hermosa Bendición del Mar refleja la unión en familia de los porteños y porteñas, tal como hacemos en cada Semana Santa», comentó.

Abril Flores, visitante procedente del estado Yaracuy, indicó que esta celebración representa un emocionante momento de conexión con Dios y agradecer por las cosas buenas que provee.

«Esta es mi segunda oportunidad que vengo a la Bendición del Mar, y es sumamente hermoso, no se ve en muchos sitios de Venezuela, es por eso que invito a la gente a que en Semana Santa venga a Puerto Cabello y viva este hermoso momento», dijo.

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