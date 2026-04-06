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El cineasta Mel Gibson regresará a la gran pantalla con la esperada continuación de su obra de 2004, confirmando que el estreno de La Pasión de Cristo 2 será en 2027.

Bajo el título «La Resurrección de Cristo«, esta secuela estará dividida en dos partes. Ambas financiadas por Lionsgate, con una inversión cercana a los 200 millones de dólares.

Según los reportes de la productora, la primera entrega debutará el 26 de marzo de 2027, coincidiendo con el Viernes Santo, mientras que la conclusión de la historia se estrenará el 6 de mayo del mismo año para la festividad de la Ascensión.

Estreno de La Pasión de Cristo 2

Una de las decisiones más drásticas de Gibson para este proyecto ha sido la renovación completa del elenco original. Esta medida busca evitar el uso de costosos retoques digitales de envejecimiento que podrían restar veracidad al drama sagrado. Asegurando una experiencia visual más natural para el espectador.

Además, a diferencia de la primera película que utilizó lenguas muertas, esta producción adoptará el inglés como idioma principal de la narrativa. Con este ambicioso despliegue, Gibson busca conmover nuevamente al público mundial dos décadas después del estreno de la cinta original que marcó un hito en el cine religioso.

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