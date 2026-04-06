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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) de Guatemala emitió una alerta este domingo tras detectar una actividad explosiva de débil a moderada en el volcán de Fuego.

Las explosiones han generado columnas de ceniza que alcanzan alturas de entre 4.200 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, dispersándose principalmente hacia el suroeste. Según el reporte oficial, la actividad volcánica viene acompañada de retumbos, ondas de choque y sonidos similares a la turbina de un avión, producto de la expulsión continua de gases.

Debido a la intensidad de las explosiones, las autoridades calificaron como peligroso permanecer en las zonas cercanas a la meseta por el riesgo de caída de material volcánico. Así mismo, se reportaron avalanchas de bloques que se desplazan por los flancos oeste, suroeste y sur del coloso, llegando incluso a zonas de vegetación.

Ante esta situación, se recomendó a la Dirección General de Aeronáutica Civil considerar la dispersión de ceniza en un radio de hasta 40 kilómetros, mientras que al sector turístico se le instó a informar a guías y visitantes sobre la prohibición de permanencia en las áreas de riesgo.

Volcán de Fuego Guatemala en Alerta

El volcán de Fuego, ubicado a solo 45 kilómetros de la capital guatemalteca, se mantiene como el más activo de Centroamérica. Las autoridades recordaron la importancia de seguir los protocolos de seguridad, tomando en cuenta antecedentes históricos como la potente erupción de 2018.

Por ahora, los organismos de socorro permanecen en monitoreo constante para proteger a las miles de personas que habitan en las zonas de impacto directo de este sistema volcánico durante este 2026.

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