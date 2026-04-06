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La cifra de personas que se movilizaron en Semana Santa 2026 fue dada por el Ministerio de Transporte. La misma alcanzó un total de 3.680.639 personas se movilizó en las vías y terminales del país.

Teniendo al transporte terrestre como principal recurso para movilizarse a otras ciudades del país. Un total de 350.318 personas se movilizó por las vías terrestre, como acuática y aérea en el país.

Cifra de personas que se movilizaron en Semana Santa 2026 en el país

El número de esta cifra pudiera aumentar en las próximas horas, debido a que aun está activado el Operativo Semana Santa 2026. El viernes 27 de marzo fue el día que más movilización de personas hubo en el país.

El pasado lunes 30 de marzo fue otro de los días donde se registró alta movilización, al igual que el martes 31 y miércoles 1º de abril. En los terminales de todo el país hubo masiva presencia de pasajeros.

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