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Por conato de ahogamiento en Puerto Cabello fue rescatado un hombre de 32 años en la playa del Club Latino. El hombre identificado como Yormán José Rodríguez de Valencia estuvo a punto de ahogarse en dicha playa.

Además de eso fue atendido debido a que convulsionó en el lugar, generando alarma entre los presentes. Funcionarios de la Organización de Salvamento Marítimo y Cruz Roja porteña auxiliaron al hombre.

Se activo el protocolo de salvamento y emergencia en el área, apenas fue sacado del agua los socorristas lo llevaron a urgencias del Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello. Donde recibió la atención debida.

Rescatado temporadista de Valencia

La emergencia atendida se sumó a las que se han hecho en distintos balnearios de Puerto Cabello en lo que fue el Operativo Semana Santa 2026. Se hace el llamado a las personas a respetar los límites de las playas.

Como acatar los llamados que hacen los salvavidas en el área, precisamente para evitar ahogamientos. En las playas de Puerto Cabello se contó con personal especializado en estas emergencias.

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