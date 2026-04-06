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Un alto al fuego entre Irán y Estados Unidos busca mediadores internacionales tras 45 días de intensos ataques. Paquistán, como países de África y Asia buscan detener los ataques que se han hecho a Irán como a zonas de Israel.

Desde la semana pasada mediadores de Paquistán empezaron conversaciones rápidas entre altos personajes del gobierno de Estados Unidos como de Irán. Para detener los constantes ataques que se han desarrollado a Teherán.

Ambas partes han estado con serias amenazas, Donald Trump el fin de semana amenazó seriamente a Irán. Incluso con devolverlos a la “edad de piedra”. Mientras que Irán ha tenido ataques a Israel constantes.

Además de Paquistán, hay mediadores de África como de Asia los cuales buscan una salida a al alto al fuego y se comiencen diálogos de paz. Consideran difícil que el mismo pueda darse rápidamente. Aunque por otro lado esperan que cedan terreno para buscar entendimientos.

Alto al fuego entre Irán y Estados Unidos

Estados Unidos con Donald Trump dijo que hay conversaciones profundas con Irán. Mientras que desde la semana pasada los iraníes destacaron que es completamente falso. Esta será una semana decisiva para que se detengan los ataques.

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Varios países esperan que entre ambas partes lleguen a un acuerdo y se pueda detener los ataques. Desde hace 45 días varios países están inmersos en dicho conflicto en el Medio Oriente.

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