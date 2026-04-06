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El dispositivo Semana Santa 2026 desplegó 17 mil 900 funcionarios en autopistas, avenidas y puntos de alto impacto de los 14 municipios de Carabobo, para garantizar la tranquilidad de propios y visitantes en este asueto, así como un retorno sin contratiempos a todos los temporadistas.

En perfecta fusión cívico-militar-policial y popular junto a los 173 circuitos comunales, este gran dispositivo de hombres y mujeres, es certeza de la seguridad de la población que aprovecha estas festividades para el sano esparcimiento y recreación.

De igual manera, los organismos del dispositivo ubicados en las diversas alcabalas, estuvieron monitoreando que los choferes y pasajeros, utilicen el cinturón de seguridad. Mientras que se instruyó a los motorizados el uso del caso al momento de conducir.

Dispositivo Semana Santa 2026 garantizó tranquilidad de visitantes

Y evitar llevar niños y niñas para garantizar la integridad física de cada uno de los transeúntes, en cumplimiento con lo establecido por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutado en conjunto por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

En este sentido, se exhortó a los conductores que se desplazaron por las arterias viales carabobeñas de hacerlo respetando las señales de tránsito, evitar el exceso de velocidad y la ingesta de bebidas alcohólicas al momento de conducir.

Asimismo, los efectivos permanecieron vigilantes para que carabobeños y visitantes tuvieran un retorno seguro a sus hogares con la disponibilidad de reiniciar sus rutinas en salud y paz.

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