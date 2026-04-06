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Un incendio de vegetación de gran magnitud se reportó la tarde de este lunes 6 de abril en la Autopista Regional del Centro (ARC), específicamente en el tramo que comunica a Valencia con Guacara.

El siniestro se localiza en las adyacencias de la planta de asfalto, donde la intensidad de las llamas ha alcanzado los márgenes de la carretera. A través de reportes viales, se pudo conocer que los conductores han tenido que apartar sus vehículos hacia vegetación central para evitar el contacto directo con el fuego y el humo denso que afecta la visibilidad en la zona.

Incendio en la ARC vía Valencia-Guacara

La situación ha generado una fuerte retención vehicular mientras los usuarios intentan transitar con precaución por el sector afectado. Hasta el momento, se espera la llegada de las unidades de bomberos para combatir el avance del incendio y evitar que el fuego comprometa la estructura de la planta o cause accidentes mayores.

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