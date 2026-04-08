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Las efemérides del 8 de abril nos recuerdan que hace un año en 2025 se desplomó un día como hoy en la madrugada la discoteca Jet Set en santo Domingo, República Dominicana. Dejando 236 muertos y una gran cantidad de detenidos.

Un día como hoy se fundó La Colonia Tovar en el año 1843. Un espacio único y maravilloso para el turismo y para vivir, uno de los lugares que siempre debes visitar.

Un día como hoy en 1811: como parte de la Campaña de Guayana y con triunfo patriota se desarrolla la Batalla de Barrancas.

Para el año 1904, un día como hoy se crea la Academia Nacional de Medicina de Venezuela.

También un día como hoy en 1907, muere en Maracaibo el escritor y abogado Francisco Ochoa, primer rector de la Universidad del zulia (n. 1849).

Un día como hoy pero en 1925: nace Chuchín Marcano García actor y comediante (f. 1983).

Para el año 1930 un día como hoy nace en Barquisimeto el poeta y ensayista Rafael Cadenas.

También un día como hoy en 1936: nace en Anzoátegui el actor y locutor Julio César Mota (padre).

Las efemérides del 8 de abril

Para el año 1938: nace un día como hoy en Maracaibo el actor y locutor Humberto Tancredi Carruyo (f. 2019). Trabajó en varias novelas de RCTV, Venevisión y Marte TV.

En el año 1960: un día como hoy nace el actor Luis José Santander.

También un día como hoy en 1964: nace en Caracas el actor y locutor Rafael Romero.

Para el año 1964, un día como hoy el Deportivo Italia vence 1-2 a Bahía de Brasil y consigue eliminarlo de la Copa Libertadores de 1964. Esta fue la primera victoria venezolana en la máxima competición de clubes de América.

También en 1967 un día como hoy nace en Caracas el locutor y presentador Luis Chataing.

En el año 1976: la Cadena Venezolana de Televisión (CVTV) la cual había sido estatizada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez en agosto de 1974; es renombrada como Venezolana de Televisión (VTV).

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