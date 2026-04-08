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Un hombre portaba prendas alusivas al CICPC en Naguanagua y quedó detenido por la Policía del estado Carabobo. Quedando ahora en manos del Ministerio Público, dijo el cuerpo de seguridad en sus redes sociales.

Funcionarios de nuestra Brigada Motorizada capturaron en la Avenida Bolívar del municipio Naguanagua a un ciudadano que pretendía burlar la ley. Identificándose como funcionario del CICPC Las Acacias.

​El sujeto, identificado como Ricardo Pinto (24), transitaba con prendas alusivas al cuerpo detectivesco (chaqueta y gorra bordadas con su nombre). Y portaba un facsímil de arma de fuego tipo pistola.

Al verse acorralado por nuestros uniformados, alegó ser «Inspector Jefe» de la delegación Las Acacias. Versión que fue desmentida al no poseer las credenciales como tampoco el registro en dicha institución.

Portaba prendas alusivas al CICPC en Naguanagua

​Evidencias incautadas:

(01) Chaqueta con logos del CICPC.

(01) Gorra personalizada del CICPC.

(01) Facsímil de arma de fuego.

(01) Dispositivo móvil.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía 33° del Ministerio Público.

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