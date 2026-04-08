Lo más vistoPortadaSucesos

Portaba prendas alusivas al CICPC en Naguanagua y quedó detenido

By Redacción Carabobo
0
89
Portaba prendas alusivas al CICPC en Naguanagua
Foto: Policía de Carabobo.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Un hombre portaba prendas alusivas al CICPC en Naguanagua y quedó detenido por la Policía del estado Carabobo. Quedando ahora en manos del Ministerio Público, dijo el cuerpo de seguridad en sus redes sociales.

Funcionarios de nuestra Brigada Motorizada capturaron en la Avenida Bolívar del municipio Naguanagua a un ciudadano que pretendía burlar la ley. Identificándose como funcionario del CICPC Las Acacias.

​El sujeto, identificado como Ricardo Pinto (24), transitaba con prendas alusivas al cuerpo detectivesco (chaqueta y gorra bordadas con su nombre). Y portaba un facsímil de arma de fuego tipo pistola.

Al verse acorralado por nuestros uniformados, alegó ser «Inspector Jefe» de la delegación Las Acacias. Versión que fue desmentida al no poseer las credenciales como tampoco el registro en dicha institución.

Portaba prendas alusivas al CICPC en Naguanagua

Portaba prendas alusivas al CICPC en Naguanagua

​Evidencias incautadas:

(01) Chaqueta con logos del CICPC.

(01) Gorra personalizada del CICPC.

(01) Facsímil de arma de fuego.

(01) Dispositivo móvil.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía 33° del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Hombre falleció de un infarto en la ARC tramo Divenca

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourcePolicía de Carabobo
Artículo anterior
Efemérides del 8 de abril, se desploma la discoteca Jet Set en República Dominicana
Artículo siguiente
Intentó ingresar presunta droga a un comando policial en Carabobo y la capturaron
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes