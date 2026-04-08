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Intentó ingresar presunta droga a un comando policial en Carabobo y la capturaron

By Redacción Carabobo
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Intentó ingresar presunta droga a un comando policial en Carabobo
Foto: Policía de Carabobo

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Una mujer intentó ingresar presunta droga en un comando policial en Carabobo en el municipio Montalbán y la capturaron. La información la dio la Policía del estado Carabobo mediante sus redes sociales.

Por este hecho resultó detenida en flagrancia la ciudadana Carmen Virginia Blanco (47 años), quien intentaba introducir el material ilícito. El caso ha sido puesto a la orden de la Fiscalía 29° con Competencia en Drogas del Ministerio Público.

En cumplimiento de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, funcionarios de la Policía de Carabobo (CCP Sur Occidental – Estación Montalbán); frustraron el ingreso de presuntas sustancias estupefacientes al área de reclusión.

El hecho ocurrió en el sector  Nuevo Montalbán (Las Inavi), Municipio Montalbán, al occidente de la entidad. Durante la inspección de rutina a los alimentos destinados a los privados de libertad, se detectó un doble fondo en un termo de color verde.

Intentó ingresar presunta droga a un comando policial en Carabobo

En su interior se hallaron:

​Dos (02) envoltorios de presunta droga (Marihuana).

​Peso aproximado: 28 gramos.

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SourcePolicía de Carabobo
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