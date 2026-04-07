Compartir

Un hombre falleció de un infarto en la ARC cercano al distribuidor Divenca, cuando iba manejando su vehículo. El sujeto iba a bordo de una camioneta Chevrolet color vinotinto y negro y colisionó contra la defensa de la autopista.

Enseguida las autoridades que están en el puesto vial unos metros más adelante llegaron al sitio. El hombre sufrió el infarto impactando contra la defensa de concreto. Las autoridades se encargaron de realizar el levantamiento del cadáver.

Hombre falleció de un infarto en la ARC tramo Divenca

De igual modo, se encargaron del tráfico para evitar congestionamiento, varias personas reportaron el hecho al número de emergencias 911. El cuerpo sin vida fue llevado a la sede de medicina y ciencias forenses del Hospital Central de Valencia. Se desconoce la identidad del fallecido.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas