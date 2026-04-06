CaraboboLo más vistoPortadaSucesos

Una adolescente intentó atentar contra su vida en el Distribuidor El Boquete

By Lubin Molero
0
475
Intentó lanzarse del puente El Boquete
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

Un momento de extrema tensión se vivió la tarde de este lunes 6 de abril en el Distribuidor El Boquete, al sur de Valencia, cuando una adolescente intentó lanzarse desde el viaducto (puente).

El hecho fue captado por conductores que transitaban por la parte inferior de la autopista, quienes frenaron con asombro al ver a la menor en la baranda del puente.

Una pasajera de transporte público frustró el intento. Su valiente intervención evitó una tragedia. Esta, al percatarse de la situación, descendió del vehículo para intervenir de manera inmediata.

Intentó lanzarse del puente El Boquete

Sin dudarlo, la mujer se aproximó a la joven y logró sujetarla firmemente antes de que perdiera el equilibrio o tomara la decisión final de saltar al vacío.

Luego de que pusieron a salvo a la menor, otros transeúntes y conductores la resguardaron hasta la llegada de las autoridades. Minutos después, comisiones de seguridad y paramédicos de la entidad arribaron al sitio para brindar el apoyo emocional y la atención prehospitalaria necesaria, estabilizando la situación en este transitado punto de la ciudad este 2026.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Capturado por presunto hurto y desvalijamiento de motos

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaDiario La Calle
Artículo anterior
¡Llegó CrediPuntos a MultiMax! Participa por más de 200 premios mensuales al pagar tus cuotas de CrediMax y CrediMax Premium
Artículo siguiente
Venezuela conquistó cinco medallas en el Panamericano de Lucha Sub-17
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes