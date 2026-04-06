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Un momento de extrema tensión se vivió la tarde de este lunes 6 de abril en el Distribuidor El Boquete, al sur de Valencia, cuando una adolescente intentó lanzarse desde el viaducto (puente).

El hecho fue captado por conductores que transitaban por la parte inferior de la autopista, quienes frenaron con asombro al ver a la menor en la baranda del puente.

Una pasajera de transporte público frustró el intento. Su valiente intervención evitó una tragedia. Esta, al percatarse de la situación, descendió del vehículo para intervenir de manera inmediata.

Intentó lanzarse del puente El Boquete

Sin dudarlo, la mujer se aproximó a la joven y logró sujetarla firmemente antes de que perdiera el equilibrio o tomara la decisión final de saltar al vacío.

Luego de que pusieron a salvo a la menor, otros transeúntes y conductores la resguardaron hasta la llegada de las autoridades. Minutos después, comisiones de seguridad y paramédicos de la entidad arribaron al sitio para brindar el apoyo emocional y la atención prehospitalaria necesaria, estabilizando la situación en este transitado punto de la ciudad este 2026.

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Capturado por presunto hurto y desvalijamiento de motos