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Por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue capturado a un hombre identificado como Edgar José López, de 26 años, por presunto hurto y desvalijamiento de motos.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector Paso Viejo, del municipio Libertador del estado Monagas. Lugar, donde los funcionarios lograron vincular al sujeto con el delito de hurto y aprovechamiento de vehículos provenientes del crimen.

Según las investigaciones, López, en compañía de otro individuo aún por identificar, violentó la seguridad de una motocicleta Bera SBR para posteriormente desvalijarla y comercializar sus partes de forma ilegal.

Capturado por hurto y desvalijamiento de motos

Durante el operativo de captura, las comisiones policiales lograron recuperar un vehículo marca Chery, en cuyo interior se encontraban diversas piezas pertenecientes a la motocicleta hurtada, identificada con la matrícula AI9T36R.

Las autoridades determinaron que el detenido formaba parte de una red local dedicada al robo de unidades de transporte. Misma que luego comercializaba las piezas en el mercado negro. El caso fue notificado de inmediato a la fiscalía del Ministerio Público del estado Monagas. Mientras, los cuerpos de seguridad mantienen el rastreo para dar con el paradero del cómplice evadido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Douglas Rico (@douglasricovzla)

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