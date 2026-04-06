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El Santiago Bernabéu será el escenario del primer asalto este martes 7 de abril a las 3:00 p.m. (hora de Venezuela). La UEFA Champions League entra en su fase decisiva con el Real Madrid vs el Bayern Múnich.

Con un duelo que muchos consideran una final anticipada, los merengues militan desde casa en el partido de ida de los cuartos de final. Siendo este además, un encuentro marcado por las realidades opuestas de ambos clubes.

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El conjunto español llega bajo la lupa tras una racha de irregularidad en la liga local, acentuada por su reciente derrota ante el Mallorca, lo que ha generado dudas sobre la contundencia defensiva del equipo de cara a este compromiso internacional.

Real Madrid vs Bayern

Por su parte, el Bayern Múnich aterriza en la capital española con una dinámica positiva, a pesar de haber lidiado con múltiples lesiones de sus figuras principales durante la temporada.

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El equipo bávaro apuesta por la jerarquía de su plantilla y la racha goleadora de sus atacantes para sacar ventaja en territorio madrileño. Con contextos tan distintos, el enfrentamiento promete ser una batalla táctica donde el Madrid buscará apelar a su mística europea, mientras que los alemanes intentarán sentenciar la eliminatoria antes de regresar al Allianz Arena.

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