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La delegación venezolana de lucha culminó con éxito su participación en el Campeonato Panamericano Sub-17, 2026. Celebrado en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, al obtener un total de cinco preseas: una de oro, dos de plata y dos de bronce.

La figura del torneo fue Haniel Rodríguez, quien en la modalidad grecorromana (55 kg) alcanzó lo más alto del podio tras superar al brasileño Lavozier Wadik. Rodríguez, quien inició el combate decisivo con un marcador adverso de 1-5, logró igualar 5-5 en el segundo periodo para llevarse el triunfo por anotar los últimos puntos del encuentro, logrando así su segunda medalla dorada internacional tras su éxito en Sucre.

Lucha venezolana Panamericanos 2026

Además, Wilfredo Rodríguez (estilo libre, 60 kg) y Asia Sánchez (49 kg) sumaron dos medallas de plata para el país tras caer en sus respectivas finales ante representantes de Estados Unidos.

El medallero nacional se completó con los bronces de Osnel Tovar (45 kg) en estilo libre y Fabián Córdova (71 kg) en grecorromana. Con estos resultados, Venezuela se ubicó en el quinto lugar general del torneo, preparándose ahora para defender su título en los próximos Juegos Suramericanos de Panamá, donde la nueva generación de luchadores criollos buscará mantener el dominio regional alcanzado en la edición anterior.

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