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Dos sujetos resultaron detenidos durante diferentes procedimientos regionales del CICPC, al arrojar presuntas solicitudes por homicidio.

En el primer caso, efectivos de la Delegación Municipal El Sombrero detuvieron a José Alberto Bravo López, de 31 años. Quien, presentaba una orden de aprehensión por homicidio intencional y abuso sexual. Según el reporte policial, el detenido posee además un amplio prontuario que incluye registros por tráfico de drogas, porte ilícito de armas de fuego y actos lascivos.

Sujetos detenidos por homicidio

Simultáneamente, la Delegación Municipal Caña de Azúcar concretó la captura de José Salvador Barreto Fuentes, de 47 años. El Tribunal Primero de Control de San Juan de los Morros, en Guárico, requería a este ciudadano bajo el cargo de homicidio calificado.

Ambos sujetos fueron puestos a disposición inmediata de las fiscalías correspondientes del Ministerio Público para dar continuidad a los procesos judiciales vigentes.

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